- Миранчук и Кузяев? Видно, что ребята физически готовы хорошо. Тот же Далер - было видно, что он хорошо двигается, как будто усталости у него не накопилось. Карпин сказал, что во Франции он подсушился? Может быть, кушать меньше стал (смеется). Может, там кушать нечего, - передает слова Глебова "Чемпионат".
30-летний полузащитник Далер Кузяев в июле 2023 года на правах свободного агента подписал контракт с французским "Гавром". В сыгранных за новый клуб 8 матчах чемпионата Франции российский хавбек забил два гола.
27-летний атакующий полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук летом 2023 года вернулся к бергамаскам из аренды в "Торино". С начала сезона хавбек сыграл 56 минут в 3 матчах во всех турнирах.
Глебов: Кузяев хорошо двигается. Подсушился - может, во Франции кушать нечего?
Опорный хавбек сборной России Данил Глебов высказался о физической форме полузащитников-легионеров Далера Кузяева и Алексея Миранчука.
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