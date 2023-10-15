"В Италии совмещение постов в клубе и сборной просто невозможно, это даже нельзя представить. Я считаю Валерия Карпина очень качественным тренером, без сомнений, но личное мнение — для сборной России нужно найти другого тренера", — сказал Чинквини.
Отметим, что Карпин работает в "Ростове" с декабря 2017 года, а в сборной России — с лета 2021 года. В августе того же года специалист ушёл из клуба, чтобы сконцентрироваться на делах сборных, но после введения международного бана стал вновь совмещать посты.
Источник: "РБ Спорт".
Чинквини: Карпин — качественный тренер, но сборной России нужно найти другого
Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини высказался о главном тренере национальной команды Валерии Карпине.
Фото: ФК "Ростов"