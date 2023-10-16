Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Азербайджан
19:00
АвстрияНе начат
Гибралтар
21:45
ИрландияНе начат
Бельгия
21:45
ШвецияНе начат
Греция
21:45
НидерландыНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
ПортугалияНе начат
Исландия
21:45
ЛихтенштейнНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:00
КенияНе начат

Генсек РФС Митрофанов: мы ведем работу по матчам сборной России в ноябре

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генсекретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, будут ли проводиться матчи сборной России в ноябре.
Фото: "Чемпионат"
"Ведется работа по поиску возможных соперников. Уже в октябрьскую паузу стартовал отборочный турнир к ЧМ?2026 в Азии. В ноябре он продолжится. Значит, количество потенциальных соперников уменьшается. Но работа ведется", — передает слова Митрофанова "Матч ТВ".

Сборная России находится в изоляции от официальных турниров с февраля 2022 года.

Россия сыграла товарищеский матч против Камеруна 12 октября. Встреча закончилась победой россиян со счетом 1:0. Гол оформил нападающий ЦСКА Федор Чалов.

Следующая игра сборной состоится 16 октября в 19:00 против команды из Кении. Встреча пройдет на нейтральном поле в Турции.


Сборная России Митрофанов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится