"Ведется работа по поиску возможных соперников. Уже в октябрьскую паузу стартовал отборочный турнир к ЧМ?2026 в Азии. В ноябре он продолжится. Значит, количество потенциальных соперников уменьшается. Но работа ведется", — передает слова Митрофанова "Матч ТВ".
Сборная России находится в изоляции от официальных турниров с февраля 2022 года.
Россия сыграла товарищеский матч против Камеруна 12 октября. Встреча закончилась победой россиян со счетом 1:0. Гол оформил нападающий ЦСКА Федор Чалов.
Следующая игра сборной состоится 16 октября в 19:00 против команды из Кении. Встреча пройдет на нейтральном поле в Турции.
Генсек РФС Митрофанов: мы ведем работу по матчам сборной России в ноябре
Генсекретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, будут ли проводиться матчи сборной России в ноябре.
Фото: "Чемпионат"