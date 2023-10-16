"Мы должны выиграть, потому что Россия и Кения — на разных футбольных полюсах. Задача у сборной России — победить. Думаю, команда добьется этого результата", — передает слова Шавло "РБ Спорт".
Россия сыграет против Кении 16 октября в 19:00. Встречу примет стадион "Титаник Мардан". Матч пройдет в турецкой Анталье.
Для сборной России это станет вторым матчем в октябре. Первую игру национальная команда играла против Камеруна. Подопечные Валерия Карпина обыграли африканских футболистов со счетом 1:0. Мяч забил Федор Чалов из московского ЦСКА.
Экс-гендиректор "Спартака" Шавло: Россия должна победить Кению
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Сергей Шавло поделился своим мнением о предстоящем матче сборной России и Кении.
Фото: РФС