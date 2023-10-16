"В матче с командой Кении жду уверенной победы: нам это нужно больше, чем им. Да и ребята у нас посерьезнее", — передает слова Геркуса "Чемпионат".
Сборная России проведет товарищеский матч против Кении уже сегодня. Встреча пройдет на стадионе "Титаник Мардан". Подопечные Валерия Карпина подходят к матчу в хорошем настроении. 12 октября они обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0.
Геркус: у России футболисты посерьезнее, чем у Кении
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о своих ожиданиях от матча России и Кении.
Фото: ФК "Торпедо"