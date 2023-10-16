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Геркус: у России футболисты посерьезнее, чем у Кении

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Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о своих ожиданиях от матча России и Кении.
Фото: ФК "Торпедо"
"В матче с командой Кении жду уверенной победы: нам это нужно больше, чем им. Да и ребята у нас посерьезнее", — передает слова Геркуса "Чемпионат".

Сборная России проведет товарищеский матч против Кении уже сегодня. Встреча пройдет на стадионе "Титаник Мардан". Подопечные Валерия Карпина подходят к матчу в хорошем настроении. 12 октября они обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0.


Сборная России сборная Кении Геркус
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