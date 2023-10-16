В эти минуты в Анталье на арене "Титаник Мардан" проходит товарищеский матч, в рамках которого сборная России встречается с командой Кенией. По сведениям источника, на поединке присутствуют порядка 1200 болельщиков. При этом стадион вмещает в общей сложности 7 000 зрителей.
В настоящее время сборная России уступает команде Кении со счетом 0:1. У коллектива Валерия Карпина голом отметился Александр Соболев. Кенийцы ответил точными ударами в исполнении Энтони Акумы и Джумы.
Источник: "СЭ"
"СЭ": на матче сборной России с Кенией присутствуют порядка 1200 болельщиков
Товарищеский матч сборной России с командой Кении посетило около 1200 болельщиков.
Фото: РФС