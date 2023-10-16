Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Азербайджан
0 - 1 0 1
АвстрияЗавершен
Босния и Герцеговина
0 - 5 0 5
ПортугалияЗавершен
Бельгия
Прерван
Швеция
Гибралтар
0 - 4 0 4
ИрландияЗавершен
Исландия
4 - 0 4 0
ЛихтенштейнЗавершен
Греция
0 - 1 0 1
НидерландыЗавершен
Люксембург
0 - 1 0 1
СловакияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
2 - 2 2 2
КенияЗавершен

"СЭ": на матче сборной России с Кенией присутствуют порядка 1200 болельщиков

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Товарищеский матч сборной России с командой Кении посетило около 1200 болельщиков.
Фото: РФС
В эти минуты в Анталье на арене "Титаник Мардан" проходит товарищеский матч, в рамках которого сборная России встречается с командой Кенией. По сведениям источника, на поединке присутствуют порядка 1200 болельщиков. При этом стадион вмещает в общей сложности 7 000 зрителей.

В настоящее время сборная России уступает команде Кении со счетом 0:1. У коллектива Валерия Карпина голом отметился Александр Соболев. Кенийцы ответил точными ударами в исполнении Энтони Акумы и Джумы.

Источник: "СЭ"


Сборная России сборная Кении
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится