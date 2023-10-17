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Агент Щенникова: поддерживать форму с ЦСКА? Георгий же не может навязывать себя

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Сергей Пушкин, агент российского защитника Георгия Щенникова, рассказал, почему его клиент не поддерживает форму с ЦСКА.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Поддерживать форму с ЦСКА? Георгий же не может навязывать себя. И он, и ЦСКА дали другу другу много", — сказал Пушкин.

Ранее Пушкин заявил, что Щенников, проведший всю карьеру в ЦСКА до своего ухода летом 2023 года, приостановил карьеру. Защитник решил заняться бизнесом, однако о завершении карьеры речи не идёт. Сейчас Щенников поддерживает форму индивидуально.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Щенников ЦСКА
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