"Поддерживать форму с ЦСКА? Георгий же не может навязывать себя. И он, и ЦСКА дали другу другу много", — сказал Пушкин.
Ранее Пушкин заявил, что Щенников, проведший всю карьеру в ЦСКА до своего ухода летом 2023 года, приостановил карьеру. Защитник решил заняться бизнесом, однако о завершении карьеры речи не идёт. Сейчас Щенников поддерживает форму индивидуально.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Агент Щенникова: поддерживать форму с ЦСКА? Георгий же не может навязывать себя
Сергей Пушкин, агент российского защитника Георгия Щенникова, рассказал, почему его клиент не поддерживает форму с ЦСКА.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ