"Сегодня "Краснодар" играет интересно. Если никого не продадут зимой и продолжат дальше хорошо играть, смогут получить свой первый трофей и стать чемпионами... Думаю, вместе с ними бороться за чемпионство сможет только "Зенит" — в другие команды не верю", — сказал Ярошик.
Команда Владимира Ивича в 11 матчах чемпионата России набрала 27 очков и находится на первой строчке в турнирной таблице. В следующем туре "Краснодар" встретится в гостях с калининградской "Балтикой".
На втором месте располагаются "Крылья Советов" (21), на третьем — "Зенит" (20). Примечательно, что в ближайшем туре команды проведут очный матч в Санкт-Петербурге.
Источник: Sport24.
Ярошик: с "Краснодаром" бороться за чемпионство может только "Зенит". В другие команды не верю
Бывший главный тренер "Оренбурга" Иржи Ярошик высказался об игре "Краснодара" в нынешнем сезоне.
Фото: "Чемпионат"