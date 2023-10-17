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Ярошик: с "Краснодаром" бороться за чемпионство может только "Зенит". В другие команды не верю

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Бывший главный тренер "Оренбурга" Иржи Ярошик высказался об игре "Краснодара" в нынешнем сезоне.
Фото: "Чемпионат"
"Сегодня "Краснодар" играет интересно. Если никого не продадут зимой и продолжат дальше хорошо играть, смогут получить свой первый трофей и стать чемпионами... Думаю, вместе с ними бороться за чемпионство сможет только "Зенит" — в другие команды не верю", — сказал Ярошик.

Команда Владимира Ивича в 11 матчах чемпионата России набрала 27 очков и находится на первой строчке в турнирной таблице. В следующем туре "Краснодар" встретится в гостях с калининградской "Балтикой".

На втором месте располагаются "Крылья Советов" (21), на третьем — "Зенит" (20). Примечательно, что в ближайшем туре команды проведут очный матч в Санкт-Петербурге.

Источник: Sport24.


Ярошик Краснодар Ивич
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