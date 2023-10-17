Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Финляндия
19:00
КазахстанНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловенияНе начат
Сербия
21:45
ЧерногорияНе начат
Литва
21:45
ВенгрияНе начат
Сан-Марино
21:45
ДанияНе начат
Англия
21:45
ИталияНе начат
Мальта
21:45
УкраинаНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
1 - 0 1 0
Армения2 тайм
Франция
22:00
ШотландияНе начат

Полузащитник "Крыльев Советов" Гарре: Глушенков - один из лучших игроков в России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре рассказал, каких российских игроков он считает лучшими.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Отмечу Чалова, Облякова и Глушенкова. Глушенков вообще один из лучших в России. У него сильная левая нога, он здорово исполняет стандарты, нередко забивает. Также выделил бы Зиньковского, Соболева, Пиняева и Волкова из "Краснодара", — передает слова Гарре "РГ"

В этом сезоне Максим Глушенков забил 4 гола мяча в 16 матчах. "Локомотив", за который выступает игрок, идет на пятом месте в РПЛ. Клуб из Москвы набрал 19 очков в 11 матчах.

Гарре отыграл 8 матчей в РПЛ. Полузащитник забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. "Крылья Советов" идут на втором месте в чемпионате России. У клуба 20 очков в 11 играх.


Крылья Советов Гарре Глушенков Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится