"Отмечу Чалова, Облякова и Глушенкова. Глушенков вообще один из лучших в России. У него сильная левая нога, он здорово исполняет стандарты, нередко забивает. Также выделил бы Зиньковского, Соболева, Пиняева и Волкова из "Краснодара", — передает слова Гарре "РГ"
В этом сезоне Максим Глушенков забил 4 гола мяча в 16 матчах. "Локомотив", за который выступает игрок, идет на пятом месте в РПЛ. Клуб из Москвы набрал 19 очков в 11 матчах.
Гарре отыграл 8 матчей в РПЛ. Полузащитник забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. "Крылья Советов" идут на втором месте в чемпионате России. У клуба 20 очков в 11 играх.
Полузащитник "Крыльев Советов" Гарре: Глушенков - один из лучших игроков в России
Полузащитник "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре рассказал, каких российских игроков он считает лучшими.
Фото: ФК "Крылья Советов"