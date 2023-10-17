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Митрофанов: обсуждали с кенийцами ответную игру в Москве и в Найроби

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о том, что он с коллегами из сборной Кении обсуждал вариант с ответным матчем национальных команд.
Фото: РФС
– Обсуждали с кенийцами в том числе и ответную игру. Говорили про потенциал матчей в Москве и в Найроби. Обсуждали сотрудничество в детско-юношеском футболе. Коллегам интересен доступ к российскому рынку.

Напомним, вчера, 16 октября 2023 года, в Турции состоялся матч между сборными России и Кении. Данный поединок имел товарищеский статус. Он завершился ничейным результатом. Итоговый счет – 2:2. В составе российской дружины забитыми мячами отличились Александр Соболев и Иван Обляков. Гости ответили точными ударами в исполнении Энтони Акумы и Джумы.

Источник: "РБ Спорт"


Сборная России сборная Кении РФС Митрофанов
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