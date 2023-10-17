– Все товарищеские матчи нужно играть вничью, даже специально. Я очень болела, чтобы Камерун забил, и была ничья. Нужно просто проявить уважение друг к другу. Не надо к ним относиться так серьезно. В нашем случае вообще хорошо, что мы можем проводить товарищеские игры, что есть страны, которые готовы с нами играть, – цитирует Журову Metaratings.
16 октября сборная России спасла ничью в товарищеском матче с национальной командой Кении. Встреча в Анталье (Турция) завершилась результативной ничьей - 2:2. В составе россиян голы забили нападающий "Спартака" Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков.
Оба мяча кенийцы отправили в сетку ворот голкипера "Урала" Ильи Помазуна после ошибок соперников. В эпизоде с первым пропущенным голом оплошность допустил капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов, во втором случае защитник "Спартака" Георгий Джикия допустил срезку мяча головой, которой воспользовался форвард сборной Кении.
Ранее 12 октября команда Валерия Карпина нанесла минимальное поражение участнику чемпионата мира-2022 сборной Камеруна со счетом 1:0. Автором победного мяча на 40-й минуте стал форвард московского ЦСКА Федор Чалов. Сегодня, 17 октября, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что союз ведет работу по организации товарищеских игр в ноябрьское международное окно.
Журова: болела, чтобы Камерун забил. Все товарищеские матчи нужно играть вничью
Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на ничейный исход товарищеского матча между сборными России и Кении (2:2).
Фото: Globall Look Press