"Сегодня Вильмар вернется в расположение "Зенита". Все нормально", — передает слова Фелипе Поссо Sport 24.
Барриос вызывался в сборную Колумбии на матчи отбора на Чемпионат мира 2026. Полузащитник сыграл в основе в игре против Уругвая. А также вышел на замену в матче против Эквадора.
В этом сезоне Барриос сыграл 12 матчей за "Зенит". В них отметился 1 голевой передачей. Сине-бело-голубые идут на третьем месте в РПЛ.
Агент: Барриос вернется в расположение "Зенита" в ближайшее время
Агент хавбека "Зенита" Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо сообщил, что колумбиец вернется в расположение сине-бело-голубых в ближайшее время.
Фото: ФК "Зенит"