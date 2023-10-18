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Агент: Барриос вернется в расположение "Зенита" в ближайшее время

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Агент хавбека "Зенита" Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо сообщил, что колумбиец вернется в расположение сине-бело-голубых в ближайшее время.
Фото: ФК "Зенит"
"Сегодня Вильмар вернется в расположение "Зенита". Все нормально", — передает слова Фелипе Поссо Sport 24.

Барриос вызывался в сборную Колумбии на матчи отбора на Чемпионат мира 2026. Полузащитник сыграл в основе в игре против Уругвая. А также вышел на замену в матче против Эквадора.

В этом сезоне Барриос сыграл 12 матчей за "Зенит". В них отметился 1 голевой передачей. Сине-бело-голубые идут на третьем месте в РПЛ.


Зенит Барриос Сборная Колумбии
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