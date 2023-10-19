– Разгромная победа над "Спартаком" что-то поменяла в ментальном плане у игроков? Посмотрим. В любом случае это была домашняя победа, а домашние победы над большими командами у нас были и в прошлом году. На выезде нам сложнее, особенно в матчах с такими командами. Но и мы тоже растем, ментально крепнем.
В 10-м туре Российской Премьер-Лиги самарские "Крылья Советов" на своем поле одержали разгромную викторию над московским "Спартаком". Подопечные Игоря Осинькина победили со счетом 4:0. При этом в 11 туре "волжане" на выезде уступили нижегородскому "Пари НН" со счетом 0:2. В 12-м туре чемпионата страны "Крылья Советов" в гостях сыграют с петербургским "Зенитом". Встреча состоится 22 октября.
После 11-ти туров Российской Премьер-Лиги самарские "Крылья Советов" имеют на своем счету 21 очко. Они занимают второе место в турнирной таблице.
Источник: Metaratings
Тренер "Крыльев Советов" Осинькин: домашние победы над большими командами у нас были и в том году. На выезде нам сложнее
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин заявил о том, что его команде сложнее играть на выезде.
Фото: ПФК "Крылья Советов"