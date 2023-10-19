– Когда объявили об отставке Евсеева, удивились, потому что была пауза на сборные. Но руководство так решило. Наверное, причины были понятны – результат. Когда его нет, то руководство принимает соответствующие решения. Возглавить "Кубань" – это решение Евсеева. Я его уважаю. После того как он принял новую команду, я написал ему и пожелал удачи, – приводит слова 30-летнего футболиста "Чемпионат".
Вадим Евсеев возглавил "Факел" в мае нынешнего года. Под руководством 47-летнего специалиста воронежцы провели 17 игр, одержав 7 побед при 9 поражениях. В сентябре пресс-служба клуба объявила о досрочном прекращении сотрудничества с Евсеевым. Новым главным тренером "Факела" стал Сергей Ташуев, ранее уволенный из грозненского "Ахмата". Евсеев вскоре принял краснодарскую "Кубань", борющуюся за выживание в Первой лиге.
Вингер "Факела" Альшин: удивились, когда объявили об отставке Евсеева, но причины были понятны
Полузащитник воронежского "Факела" Ильнур Альшин поделился, как команда отреагировала на отставку Вадима Евсеева с поста главного тренера.
Фото: ФК "Факел"