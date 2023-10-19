– Идея очень хорошая, правильная. Вопрос, есть ли у них команды. РФС проводил турнир ветеранов, включая ветеранов с недавно вступивших в Россию территорий – произвели хорошее впечатление их команды. Я поддерживаю это решение и был бы рад, чтобы это осуществилось на практике. Нужно понять, как обеспечить безопасность, есть ли стадионы, много нюансов. Но повторюсь, сама идея хорошая, – цитирует Колоскова "Матч ТВ".
19 октября вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время форума "Россия – спортивная держава" объявил о проведении футбольного чемпионата "Содружество" с участием 10 команд из новых субъектов РФ. Его старт намечен на март 2024 года.
Напомним, решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года отечественные клубы и команды отстранены от выступления в официальных международных соревнованиях. Отмечалось, что международный бан российских команд останется в силе до момента окончания специальной военной операции РФ на территории Украины.
В конце сентября 2023 года исполком УЕФА принял решение о допуске юношеских сборных России до 17 лет к официальным соревнованиям. По слухам, в дальнейшем Союз европейских футбольных ассоциаций отменил свое решение под давлением ряда стран.
Колосков – о проведении турнира для новых регионов РФ: вопрос, есть ли у них команды
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал идею проведения футбольного чемпионата "Содружество" с участием 10 команд из новых субъектов РФ, старт которого намечен на март 2024 года.
Фото: РФС