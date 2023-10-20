– Продление соглашения с "Пари НН" на 2 года благодаря сохранению места в РПЛ? У меня это изначально было прописано. Решаю задачу – контракт продлевается автоматически, без дополнительных подписей. Сумма фиксированная, просто есть бонусы за определенные места в таблице.
По ощущениям, какое место по размеру оплаты труда я занимаю среди тренеров РПЛ? Предпоследнее. Кто последнее? Предполагаю, что тренер "Факела" Сергей Ташуев, – цитирует Юрана "Спорт-Экспресс".
Сергей Юран возглавил "Пари НН" в апреле нынешнего года. Контракт поволжского клуба с 54-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2024/25. Нижегородцы выиграли 4 из последних 6-ти матчей чемпионата России и поднялись на 5-ю строчку в таблице РПЛ, набрав 17 очков. Такое же количество очков у "Спартака", ЦСКА и "Динамо", которых "Пари НН" опережает по дополнительным показателям. В рамках 12-го тура Премьер-Лиги команда Сергея Юрана на выезде встретится со "Спартаком". Игра состоится в воскресенье, 22 октября.
Юран: какое место занимаю по размеру зарплаты среди тренеров РПЛ? Предпоследнее
Главный тренер "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран предположил, что занимает предпоследнее, 15-е место среди наставников команд РПЛ по размеру заработной платы.
Фото: ФК "Пари НН"