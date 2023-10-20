– Для "Краснодара" основной конкурент сейчас – "Зенит". "Краснодар" – лидер и имеет шансы, в отличие от Самары. "Крылья Советов" все-таки более молодая команда, которая лидеров отпускает. "Краснодар" – довольно хорошая команда. Плюс свой стадион. Думаю, что есть возможность. Но "Зенит" – более явный фаворит, – цитирует Радимова Metaratings.
Матч 12-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и самарскими "Крыльями Советов" состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по мск. После 11-ти сыгранных туров РПЛ волжане располагаются на 2-й строчке в таблице, набрав 21 очко. "Зенит" с 20 очками замыкает тройку лидеров. Верхнюю строчку занимает "Краснодар", в активе которого 27 очков.
Радимов: "Зенит" – сейчас основной конкурент для "Краснодара"
Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов порассуждал о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/24.
Фото: "Матч ТВ"