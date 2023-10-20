– Я хочу играть в "Манчестер Юнайтед". Было бы неплохо. Этого реально добиться, если хотеть. Верить надо, пусть и процент на это маловат, – цитирует 21-летнего хавбека "Чемпионат".
В текущем сезоне Мухин принял участие в 15 матчах в составе ЦСКА в чемпионате и Кубке России, отметившись двумя голами и единственной результативной передачей. Рыночная стоимость полузащитника сборной России оценивается порталом Transfermarkt в 3 млн евро. В недавней товарищеской игре против Кении (2:2), которая состоялась в Анталье (Турция), Мухин выступил в роли ассистента в эпизоде с первым забитым мячом нападающего "Спартака" Александра Соболева.
Мухин: хочу играть в "Манчестер Юнайтед". Этого реально добиться, если хотеть
Полузащитник ЦСКА и национальной сборной России Максим Мухин признался, что хотел бы перейти в английский "Манчестер Юнайтед".
Фото: ПФК ЦСКА