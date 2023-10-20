"Аренда в "Оренбург" пошла мне на пользу. Я начал больше играть. Очень надеюсь попасть на следующий сбор национальной команды. Но я не жалею, что когда-то при переходе из "Урала" выбрал "Зенит". Ни капли об этом не пожалел", — сказал Адамов "СЭ".
За "Оренбург" Адамов сыграл 10 матчей во всех турнирах. В них защитник не отметился результативными баллами. В предыдущем сезоне Арсен отыграл 14 игр за "Зенит". Вместе с сине-бело-голубыми футболист стал чемпионом России.
"Оренбург" Адамова занимает 12-ю строчку в РПЛ. Команда набрала 11 очков в 11 турах.
Арсен Адамов: ни капли не пожалел о переходе в "Зенит"
Футболист "Оренбурга" Арсен Адамов рассказал, что не жалеет о переходе в "Зенит". Защитник принадлежит сине-бело-голубым, но сейчас находится в аренде.
Фото: ФК "Зенит"