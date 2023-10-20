"Если будет нормальное предложение, тогда вопросов нет. Здесь история не про деньги, а про футбол. Идти куда-то, где дадут супермного денег — не основной приоритет Щенникова. Главное — чтобы было комфортно", — передает слова Щенникова "РБ Спорт".
Щенников сыграл за ЦСКА 366 матчей. Защитник забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач. Вместе с красно-синими Георгий 3 раза становился чемпионом России. Также россиянин трижды выигрывал Суперкубок России и четырежды Кубок России.
Контракт Щенникова с ЦСКА закончился 1 июля 2023 года. С этого момента игрок находится без команды.
Агент Щенникова: если будет нормальное предложение, то Георгий вернется в футбол
Агент футболиста Георгия Щенникова Сергей Пушкин рассказал, возможно ли возвращение игрока в спорт после приостановки карьеры.
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