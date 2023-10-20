Николаев – об обмене судьями с Саудовской Аравией: главное, чтобы не было, как раньше

Экс-судья ФИФА Алексей Николаев отреагировал на информацию о том, что арбитры РПЛ могут быть назначены на судейство матчей чемпионата Саудовской Аравии.

Фото: "Матч ТВ"





Ранее Telegram-канал "Шеф-поVAR" сообщил о том, что между Россией и Саудовской Аравией может быть налажен канал обмена арбитрами. Судьи из РПЛ могут привлекаться к судейству матчей Саудовской Премьер-Лиги и наоборот. Отметим, что недавно москвич Сергей Карасев успешно сдал все необходимые тесты на семинаре ФИФА.



После 9 сыгранных туров лидером таблицы чемпионата Саудовской Аравии является "Аль-Хиляль", набравший 23 очка. В составе клуба из Эр-Рияда выступает экс-полузащитник санкт-петербургского " – Всегда такой обмен очень интересен. Главное, чтобы не было, как раньше, когда к нам приезжали иностранные арбитры, но наши арбитры не ездили. Это очень интересный шаг, потому что сами видим, в какой мы ситуации сейчас находимся. Нам, я думаю, тоже будет интересно посмотреть на то, как будут работать судьи из Саудовской Аравии на матчах РПЛ, – цитирует Николаева "СЭ" Ранее Telegram-канал "Шеф-поVAR" сообщил о том, что между Россией и Саудовской Аравией может быть налажен канал обмена арбитрами. Судьи из РПЛ могут привлекаться к судейству матчей Саудовской Премьер-Лиги и наоборот. Отметим, что недавно москвич Сергей Карасев успешно сдал все необходимые тесты на семинаре ФИФА.После 9 сыгранных туров лидером таблицы чемпионата Саудовской Аравии является "Аль-Хиляль", набравший 23 очка. В составе клуба из Эр-Рияда выступает экс-полузащитник санкт-петербургского " Зенита " и лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Малком.