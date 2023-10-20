Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на источник в Российской Премьер-Лиге.
Игра 12-го тура РПЛ "Спартак" – "Пари НН" состоится в воскресенье, 22 октября, в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена". Стартовый свисток рефери из Тулы Алексея Амелина раздастся в 14:00 по мск. Матч начнется с минуты молчания в память о болельщиках, погибших 20 октября 1982 года в конце первого матча 1/16 финала Кубка УЕФА между российским "Спартаком" и нидерландским "Харлемом" (2:0).
Тогда на стадионе имени В.И. Ленина, который ныне носит название "Лужники", случилась массовая драка, жертвами которой стали 66 человек. Свыше 60 человек получили травмы различной степени тяжести.
Матч 12-го тура РПЛ "Спартак" – "Пари НН" начнется с минуты молчания
Матч 12-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Пари Нижний Новгород" начнется с минуты молчания в память о погибших 20 октября 1982 года болельщиках.
Фото: ФК "Спартак"