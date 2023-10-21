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Деограсия - о матче против "Факела": игроки вернулись из сборных в хороших кондициях, они готовы

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Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия поделился мыслями в преддверие матча 12-го тура РПЛ с "Факелом".
Фото: ФК "Оренбург"
"Игроки вернулись из сборных в хороших кондициях. Они готовы к матчу. Что касается погоды, поле будет в хорошем состоянии, нам это не помешает. Как вы видели, у нас атакующий состав, который намерен контролировать мяч", - цитирует Деограсию "Матч ТВ".

Встреча 12-го тура российской Премьер-лиги между "Оренбургом" и воронежским "Факелом" состоится сегодня, 21 октября, на арене "Газовик". Начало матча в 12:00 по московскому времени. Главным судьей на эту игру назначен Сергей Карасев. Перед очным противостоянием оренбуржцы с 11 набранными очками занимают 12 место. "Факел" с 9 баллами расположился на предпоследней строчке в турнирной таблице.


Деограсия Оренбург Факел
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