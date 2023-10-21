- Эта ничья, считаю, для нас равносильна поражению. Необходимо было довести этот матч до победного конца. Тем не менее, играли неплохо: разыгрывали хорошо, атаковали более-менее, создавали опасные моменты. У Облякова был стопроцентный момент во втором тайме. Но были, конечно, ошибки с нашей стороны в обороне. Акинфеев пару раз подключился в игру: его заслуга в том, что мы сыграли на ноль.
Но в принципе, думаю, чисто по игре двигаемся вперед. Мое мнение, "армейцы" на правильном пути. Но с реализацией острых моментов у команды дела обстоят плохо. То, что потеряли в этом матче два очка, конечно, огорчает. Тем не менее, "Рубин" сегодня, надо отметить, командно сыграл неплохо.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Пономарев: ничья с "Рубином" для ЦСКА равносильна поражению
Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал ничью красно-синих в выездном матче 12 тура РПЛ с "Рубином" (0:0).
Фото: РИА Новости