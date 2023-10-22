"Он мне написал: "Марцел, когда можно приходить?" Поговорили, как два друга. Я ему сказал, почему я это сделал, сказал, что мне не понравилось в игре", — сказал Личка.
Специалист отметил, что ему понравилось, как Макаров вышел на замену в матче с "Локомотивом" (0:0), признав, что Макаров играл с особым рвением.
В нынешнем сезоне Макаров забил три гола в 12 матчах.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Личка — о возвращении Макарова: поговорили, как два друга
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о взаимоотношениях с нападающим Денисом Макаровым.
Фото: ФК "Динамо"