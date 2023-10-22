— Долго готовились к этой игре и наконец победили. У нас было специальное видео перед матчем, оно нас зарядило, мы вышли и рвали. Что на этом видео? Наши друзья, семья, родители, дети, жены. Было очень трогательно.
Сегодня "Сочи" на выезде сыграл против екатеринбургского "Урала" в рамках 12-го тура чемпионата России по футболу. Южане победили со счетом 4:1. Лучшим игроком встречи был признан Кирилл Кравцов, который отметился голом. Сочинцы же прервали свою 6-матчевую серию поражений в РПЛ. Благодаря этому результату подопечные Александра Точилина набрали девять баллов, но они остались на последнем месте в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Полузащитник "Сочи" Кравцов – о победе над "Уралом": у нас было специальное видео перед матчем, оно нас зарядило
Полузащитник "Сочи" Кирилл Кравцов прокомментировал победу своей команды над екатеринбургским "Уралом" (4:1) в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"