– Снова выехали на моих трансферах (смеется). Очень рада за ребят и за команду. Просто в состав надо ставить наших ребят и не выделываться. Давно бы шли на первом месте с отрывом, – приводит слова Салиховой Metaratings.
22 октября "Спартак" на своем поле нанес поражение "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0 в рамках 12-го тура РПЛ. В составе "красно-белых" отличились полузащитники Данил Пруцев и Кристофер Мартинс. Отметим, что нападающий Александр Соболев и защитник Георгий Джикия не попали в стартовый состав хозяев по решению главного тренера Гильермо Абаскаля.
Благодаря этому результату "Спартак" набрал 20 очков и поднялся на 4-е место в таблице чемпионата России. В ближайшем туре команда Гильермо Абаскаля 28 октября в гостях сыграет с воронежским "Факелом".
Зарема Салихова: "Спартак" снова выехал на моих трансферах. В состав надо ставить наших ребят и не выделываться
Экс-член совета директоров "Спартака" Зарема Салихова отреагировала на победу "красно-белых" в домашнем матче 12-го тура РПЛ над "Пари НН" (2:0).
Фото: ФК "Спартак"