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Андрей Мостовой: подписывал контракт с "Зенитом" не для того, чтобы остаться на всю жизнь

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Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой, недавно продливший сотрудничество с "сине-бело-голубыми", рассказал о наличии опции в контракте, позволяющей перейти в европейский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
Уже не мечтаю уехать в Европу? Нет, почему, мечтаю. В контракте есть опция, по которой я могу уехать. Подписывал соглашение не для того, чтобы остаться на всю жизнь – раздумывал о будущем. Хочу уехать в Европу. Пункт такой, что если покажу хороший футбол, то смогу поехать, – цитирует Мостового "Матч ТВ".

В октябре пресс-служба "Зенита" сообщила о продлении контракта с 25-летним россиянином до конца сезона?2027/28. Андрей Мостовой перешел в питерский клуб в июле 2019 года.

22 октября "Зенит" одержал уверенную победу над самарскими "Крыльями Советов" в домашнем матче 12-го тура РПЛ со счетом 3:1. Дубль в составе хозяев оформил бразильский полузащитник Вендел. Третий мяч на счету хавбека сборной России Андрея Мостового, который отличился в компенсированное время. Перед самым финальным свистком гол престижа записал на свой счет футболист "Крыльев Советов" Роман Ежов.

Благодаря этому результату команда Сергея Семака набрала 23 очка и поднялась на второе место в таблице РПЛ. "Крылья Советов" с 21 очком переместились на третью строчку.


Зенит Крылья Советов Мостовой Ан
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