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Ерохин: даже думать не хочу, что "Зенит" не сможет победить в РПЛ

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Футболист "Зенита" Александр Ерохин заявил, что не хочет представлять вариант, при котором команда возьмет золотые медали в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
"Об этом даже думать не хочется. Сейчас все мысли о ближайших матчах. Сосредоточены на этом. А в таблицу посмотрим попозже. Да и в те сезоны, когда мы шли на первом месте, задача была только одна – победить в каждом следующем матче, двигаться от игры к игре. Сейчас мы в роли преследователей. Мотивация максимальная", — передает слова Ерохина "РБ Спорт".

В данный момент "Зенит" находится на втором месте в РПЛ. Сейчас у команды Семака 23 очка в 12 играх. Действующий чемпион России потерпел 3 поражения в текущем сезоне. В предыдущем году сине-бело-голубые проиграли 2 матча за все 30 туров.

Лидером в нынешнем сезоне чемпионата России является "Краснодар". У "быков" 28 очков в 12 играх.

В следующем туре РПЛ "Зенит" сразится с грозненским "Ахматом". Встреча команд состоится 28 октября в 19:00. Игру примет "Газпром Арена".


Зенит Ерохин
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