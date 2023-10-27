- Кому бы вы отдали "Золотой мяч"? Мбаппе. Кто войдёт в тройку на итоговом голосовании? Месси, Мбаппе, Холанд, – цитирует Тюкавина "Евро-Футбол".
Напомним, церемония вручения "Золотого мяча" по итогам сезона 2022-2023 пройдёт 30 октября в Париже (Франция). Как сообщает ряд статусных зарубежных источников, в числе которых инсайдер Фабрицио Романо, обладателем данной награды станет нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси. Аргентинец в минувшем сезоне со своей сборной стал чемпионом мира и выиграл золотые медали чемпионата Франции в составе "ПСЖ".
Тюкавин: я бы отдал "Золотой мяч" Мбаппе
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин ответил на вопрос о том, кому он бы вручил "Золотой мяч" по итогам сезона 2022-2023.
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