Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рубин
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
22:00
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
22:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
21:45
СалернитанаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Клермон
22:00
НиццаНе начат

Рахимов – о победе "Рубина" над "Балтикой": мы сыграли два разных тайма

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов оценил победу своей команды над калининградской "Балтикой" (1:0) в 13-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Рубин"
– Два разных тайма мы сыграли. По первому тайму мы выглядели не очень свежо, если можно так сказать. Мы, наверное, перепутали спокойствие с быстрым контролем мяча. Второй тайм был достаточно хорошим, качественным. Моменты имели неплохие. Важные три очка в матче с хорошей командой.

Этим вечером в Татарстане на стадионе "Ак Барс" состоялся один из матчей 13-го тура чемпионата России по футболу. Там местный "Рубин" встретился с калининградской "Балтикой". Подопечные Рашида Рахимова одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч в их составе забил полузащитник Валентин Вада, который отличился точным ударом со штрафного на 88 минуте.

После 13-ти туров Российской Премьер-Лиги казанский "Рубин" имеет на своем счету 16 очков. Клуб из Татарстана занимает 10 место в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"


Рахимов Балтика Рубин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится