– Два разных тайма мы сыграли. По первому тайму мы выглядели не очень свежо, если можно так сказать. Мы, наверное, перепутали спокойствие с быстрым контролем мяча. Второй тайм был достаточно хорошим, качественным. Моменты имели неплохие. Важные три очка в матче с хорошей командой.
Этим вечером в Татарстане на стадионе "Ак Барс" состоялся один из матчей 13-го тура чемпионата России по футболу. Там местный "Рубин" встретился с калининградской "Балтикой". Подопечные Рашида Рахимова одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч в их составе забил полузащитник Валентин Вада, который отличился точным ударом со штрафного на 88 минуте.
После 13-ти туров Российской Премьер-Лиги казанский "Рубин" имеет на своем счету 16 очков. Клуб из Татарстана занимает 10 место в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Рахимов – о победе "Рубина" над "Балтикой": мы сыграли два разных тайма
Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов оценил победу своей команды над калининградской "Балтикой" (1:0) в 13-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Рубин"