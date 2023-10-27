- Кому бы я отдал награду? Лео Месси. Не столько за этот сезон, а в целом за его заслуги. Можно красиво увенчать его историю такой наградой. Кто войдет в тройку на итоговом голосовании? Месси, Холанд, Мбаппе. Еще Беллингем заслуживает, он сейчас круто себя проявляет в "Реале".
Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 30 октября в Париже. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что обладателем награды по итогам сезона-2022/2023 станет нападающий сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси.
В прошедшем сезоне 36-летний аргентинец забил 32 мяча и отдал 25 результативных ассистов в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне. С "Пари Сен-Жермен" игрок стал чемпионом Франции, а в составе национальной сборной Аргентины выиграл Чемпионат мира.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Смолов: отдал бы Месси "Золотой мяч" не столько за этот сезон, а в целом за его заслуги
Форвард "Динамо" Федор Смолов поделился мыслями, кому бы он вручил "Золотой мяч" по итогам минувшего сезона.
Фото: Reuters