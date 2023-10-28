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Спортивный директор "Оренбурга": уже есть наметки на январское трансферное окно. Работа ведется

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Спортдир "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о селекционной работе клуба.
Фото: ФК "Оренбург"
"Селекционный процесс не прекращается, каждый день мы ищем, смотрим игроков. У нас уже есть наметки на январское окно. Посмотрим, как и что будет. Работа ведется", - цитирует Андреева "РБ Спорт".

По итогам 12 прошедших туров текущего розыгрыша российской Премьер-лиги "Оренбург" с 11 набранными очками занимает предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице. Сегодня, 29 октября, в рамках 13-го тура чемпионата России коллектив Деограсии сыграет в гостях с "Крыльями Советов". Матч состоится в Самаре и начнется в 16:30 по московскому времени.

Напомним, этим летом состав оренбуржцев пополнил Брайан Мансилья, Степан Оганесян и некоторых другие игроки.


Андреев Оренбург
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