- Глядя на последние матчи "Локомотива", несмотря на то, что он идет наверху, можно сказать о том, что запаса прочности команде не хватает. Плюс - не самый простой переезд для "Локо" на эту игру с учетом логистических проблем, так что "Ростов" в этом матче все же фаворит. Это не тот "Локомотив", что был весной, когда действительно хорошо выглядел.
"Ростов" примет столичный "Локомотив" в рамках тринадцатого тура российской Премьер-лиги в субботу, 28 октября. Матч пройдет на "Ростов Арене", стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого прозвучит в 16:30 по московскому времени. Подопечные Валерия Карпина набрали 13 очков в 12 стартовых турах текущего сезона чемпионата России и занимают 11 место. "Железнодорожники" располагаются на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 20 баллов.
Источник: "РБ Спорт"
Радимов: "Ростов" - фаворит. Это не тот "Локомотив", что был весной
Бывший хавбек "Зенита" Владислав Радимов ответил, чего он ждет от матча 13-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Локомотивом".
Фото: Global Look Press