"Вчера его из команды отстраняют, он на завтраки не ходит, теперь он обвиняет во всем журналистов", — сказал Губерниев.
Такое заявление футболист сделал после проигранного матча "Факелу" (0:2) в 13-м туре РПЛ. В нынешнем сезоне Соболев в 12 матчах забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
Источник: Metaratings.
Губерниев: вчера Соболева из команды отстраняют, теперь он обвиняет во всем журналистов
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение нападающего "Спартака" Александра Соболева больше не общаться с прессой.
Фото: Александр Федоров, «СЭ»