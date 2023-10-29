"Думаю, что у нас было больше опасных моментов. И по игре мы больше атаковали. У "Спартака" была пара моментов с выбеганием, но до серьезных угроз нашим воротам они их не довели. Так что победа наша закономерна", — сказал Альшин.
30-летний Альшин около трёх лет выступал за вторую команду "Спартака" в начале 10-х годов. За "Факел" Альшин играл с 2013 по 2017 год, а затем вернулся в команду в 2022 году. В нынешнем сезоне спортсмен в 16 матчах забил гол и отдал две результативные передачи.
Источник: "Известия".
Хавбек "Факела" Альшин — о победе над "Спартаком": наша победа закономерна
Полузащитник "Факела" Ильнур Альшин высказался о победе над "Спартаком" (2:0) в матче 23-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Факел"