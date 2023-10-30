"Личка и правда может накричать и бутылку кинуть в раздевалке? Да, были [такие случаи]. Поэтому по ходу этого сезона несколько раз было такое, но это нормально — эмоции у всех, мы живые люди, и, когда что-то не получается у команды, это как один из рычагов, чтобы завестись. Бутылки летали", — сказал Смолов.
Чешский специалист возглавил "Динамо" перед стартом нынешнего сезона, покинув "Оренбург", с которым в первый же сезон после возвращения в РПЛ занял седьмое место. С Личкой контракт подписан на год с возможностью продления ещё на год и ещё на год.
В нынешнем сезоне "Динамо" занимает в турнирной таблице четвёртое место, набрав 21 очко в 13 турах чемпионата страны. В следующем туре команду ожидает игра в гостях с "Сочи", а до этого домашний матч в Кубке с "Пари НН".
Источник: Sport24.
Смолов: при Личке в раздевалке летали бутылки. Но это нормально, эмоции у всех
Нападающий "Динамо" Фёдор Смолов высказался о главном тренере команды Марцеле Личке.
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ