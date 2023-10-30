"Гонка за лидерство? Конечно, если с "Краснодаром" результат был бы неудовлетворительный, то тяжело было бы говорить о этом. Но мы всегда в гонке, стараемся побеждать", — сказал Обляков.
ЦСКА, занимающий пятое место в турнирной таблице, отстаёт от лидирующего "Краснодара" на семь очков. В ближайшем туре московская команда проведёт матч с "Нижним Новгородом" (5 ноября), а до этого сыграет в Кубке России с "Оренбургом" (2 ноября).
Источник: Sport24.
Обляков: если с "Краснодаром" результат был бы неудовлетворительный, то тяжело было бы говорить о гонке за лидерство
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков считает, что в случае неудачи в матче с "Краснодаром" (1:0) команда не могла бы говорить о гонке за чемпионство.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ