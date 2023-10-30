"Мечта вернуться в сборную России остается. Но не знаю, насколько это возможно", — сказал Смолов.
33-летний Смолов в последний раз выходил на поле в футболке сборной России в ноябре 2021 года в матче против сборной Хорватии (0:1) в отборочном турнире к ЧМ-2022. С тех пор Россия больше не проводила официальных матчей из-за бана, а главный тренер национальной команды Валерий Карпин не видит смысла вызова в коллектив игроков старше 30 лет.
Источник: Sport24.
Смолов: мечта вернуться в сборную России остается
Нападающий "Динамо" Фёдор Смолов признался, что хотел бы вновь сыграть в составе сборной России.
Фото: Reuters