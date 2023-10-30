– В Европе пристально следят за Матео Кассьеррой, к нему давно есть интерес из европейских чемпионатов. Думаю, уже этой зимой "Зенит" может получить предложения по трансферу Кассьерры из Европы. Но вряд ли клуб захочет отпустить его в середине сезона.
26-летний Маттео Кассьерра является игроком петербургского "Зенита" с лета 2022 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего из Колумбии в шесть миллионов евро. В нынешнем сезоне Кассьерра принял участие в 18 матчах команды с берегов Невы. Матео записал на свой счет 11 забитых мячей и пять результативных передач.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Барбоза: зимой "Зенит" может получить предложения по трансферу Кассьерры из Европы
Популярный футбольный агент Паулу Барбоза сообщил о том, что форвард петербургского "Зенита" Матео Кассьерра интересен клубам из Европы.
Фото: ФК "Зенит"