– Думаю, я уже полностью адаптировался. Мне очень помогли ребята, которых я знал до перехода в "Зенит". Показали, что и как, помогли с другими игроками поближе познакомиться. В принципе, я уже освоился. Близко я был знаком только с Ванькой [Сергеевым]. Он ключевую роль сыграл. С Андрюхой Мостовым в сборной познакомился, но до «Зенита» мы с ним не так близко общались. Еще по сборной знал Мишу Кержакова и Кару – Славу Караваева, – цитирует 20-летнего россиянина пресс-служба "сине-бело-голубых".
Напомним, ранее в СМИ появились слухи о том, что Коваленко недоволен своим игровым временем в санкт-петербургском "Зените" и выражает желание покинуть клуб грядущей зимой. Ранее также сообщалось о возможном возвращении Александра в самарскую команду на правах аренды.
Летом полузащитник сборной России перешел в невскую команду из самарских "Крыльев Советов" и принял участие в 4 играх РПЛ и 5 матчах Кубка России в составе "сине-бело-голубых". На его счету единственная голевая передача.
Коваленко: думаю, я уже полностью адаптировался в "Зените"
Полузащитник "Зенита" Александр Коваленко рассказал о своей адаптации в невском клубе.
Фото: ФК "Зенит"