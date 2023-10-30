– Где до "Спартака" трудился испанец? В "Базеле" да в молодежных и любительских командах Италии и Испании? И за это его надо было звать в "Спартак"? Только потому, что кто-то дал ему положительную характеристику? Ребята, это несерьезно! У каждого специалиста есть свой потолок. Мы видим, что Абаскаль пока не готов к такому вызову. И это не его вина, а беда тех, кто его сюда позвал, – цитирует Газзаева "СЭ".
После 13-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля набрала 20 очков и опустилась на 7-ю позицию в таблице РПЛ. В минувшем туре "красно-белые" на выезде потерпели поражение от воронежского "Факела" со счетом 0:2. 5 ноября "Спартак" в гостях встретится с "Локомотивом" в столичном дерби в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится в воскресенье, 5 ноября.
Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" летом прошлого года. 34-летний испанский специалист привел "красно-белых" к бронзовым медалям чемпионата России по итогам сезона-2022/23.
Газзаев: Абаскаль пока не готов к такому вызову. Это не его вина, а беда тех, кто его позвал в "Спартак"
Обладатель Кубка УЕФА в качестве наставника ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль ничего не понимает в футболе.
Фото: Globall Look Press