– Я за Месси – безоговорочно лучшего игрока ЧМ-2022. Да, не самый результативный сезон во Франции, но он для себя поднял высоко планку. А МЛС он взорвал, хотя это не самый слабый чемпионат. Для меня все очевидно, несмотря на достоинства других ребят, – цитирует Игнашевича "Чемпионат".
Лионель Месси является игроком американского клуба "Интер Майами" с 1 июля 2023 года. В 6 матчах регулярного чемпионата МЛС 36-летний аргентинец забил гол и сделал 2 результативные передачи. По итогам сезона команда из Флориды заняла 14-ю строчку в таблице Восточной конференции и не сумела пробиться в плей-офф. В декабре 2022 года Месси, будучи футболистом "ПСЖ", помог сборной Аргентины стать чемпионом мира и был признан лучшим футболистом турнира.
В эти минуты в Париже (Франция) проходит церемония вручения награды "Золотой мяч".
Игнашевич: Месси взорвал МЛС, хотя это не самый слабый чемпионат
Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич объяснил, почему нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси должен выиграть "Золотой мяч" по итогам сезона-2022/23.
Фото: Globall Look Press