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Ренат Билялетдинов: Бонгонда впечатляет. Человек с такой скоростью — редкость в нашем футболе

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Бывший тренер Ренат Билялетдинов оценил игру полузащитника "Спартака" Тео Бонгонды.
Фото: "Чемпионат"
"Бонгонда лишь впечатляет. Человек с такой скоростью – редкость в нашем футболе. Не все гладко у него, но сама скорость очень выделяет его среди других", — передает слова Билялетдинова "СДЗД".

Бонгонда перешел в "Спартак" минувшим летом. За это время конголезский футболист сыграл 16 матчей. В них африканец забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу.

"Спартак" после 13 туров РПЛ находится на седьмом месте. Москвичи набрали 20 очков.


Спартак Бонгонда Билялетдинов Р.
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