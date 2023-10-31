"Бонгонда лишь впечатляет. Человек с такой скоростью – редкость в нашем футболе. Не все гладко у него, но сама скорость очень выделяет его среди других", — передает слова Билялетдинова "СДЗД".
Бонгонда перешел в "Спартак" минувшим летом. За это время конголезский футболист сыграл 16 матчей. В них африканец забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу.
"Спартак" после 13 туров РПЛ находится на седьмом месте. Москвичи набрали 20 очков.
Ренат Билялетдинов: Бонгонда впечатляет. Человек с такой скоростью — редкость в нашем футболе
Бывший тренер Ренат Билялетдинов оценил игру полузащитника "Спартака" Тео Бонгонды.
Фото: "Чемпионат"