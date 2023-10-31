Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Зенит
19:30
Крылья СоветовНе начат
Балтика
20:30
АхматНе начат

Игрок "Факела" Селе: не думал, что меня позовут в Россию. Всегда считал, что РПЛ среди топ-лиг

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Игрок воронежского "Факела" Табо Селе заявил, что РПЛ находится среди топ-лиг.
Фото: ФК "Факел"
"Не думал, что меня позовут в Россию. Всегда считал, что РПЛ — где?то там, среди топ?лиг, это чемпионат с серьёзной конкуренцией. Поэтому я здесь, чтобы соревноваться с лучшими футболистами и командами", — передает слова Селе "Матч Премьер".

Селе перешел в "Факел" 16 августа 2023 года. За воронежцев африканский игрок сыграл 8 матчей. В них опорный полузащитник не отметился голевыми действиями.

"Факел" находится 12 месте в РПЛ. Клуб из Воронежа набрал 15 очков в 12 матчах.

Следующим соперником "Факела" в РПЛ станет "Ахмат". Встреча пройдет 4 ноября в Грозном на "Ахмат Арене". Начало игры назначено на 16:30.


Факел РПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится