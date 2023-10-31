"Не думал, что меня позовут в Россию. Всегда считал, что РПЛ — где?то там, среди топ?лиг, это чемпионат с серьёзной конкуренцией. Поэтому я здесь, чтобы соревноваться с лучшими футболистами и командами", — передает слова Селе "Матч Премьер".
Селе перешел в "Факел" 16 августа 2023 года. За воронежцев африканский игрок сыграл 8 матчей. В них опорный полузащитник не отметился голевыми действиями.
"Факел" находится 12 месте в РПЛ. Клуб из Воронежа набрал 15 очков в 12 матчах.
Следующим соперником "Факела" в РПЛ станет "Ахмат". Встреча пройдет 4 ноября в Грозном на "Ахмат Арене". Начало игры назначено на 16:30.
Игрок "Факела" Селе: не думал, что меня позовут в Россию. Всегда считал, что РПЛ среди топ-лиг
Игрок воронежского "Факела" Табо Селе заявил, что РПЛ находится среди топ-лиг.
Фото: ФК "Факел"