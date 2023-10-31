– Кредит доверия у Мажича есть. Вопрос смены главы не стоит на повестке дня, – цитирует Митрофанова "РИА Новости".
50-летний сербский специалист Милорад Мажич возглавил департамент судейства Российского футбольного союза минувшим летом. На старте сезона на арбитров РПЛ обрушилась критика на фоне частых ошибок во время матчей.
Ранее глава РПЛ Александр Алаев заявил, что Экспертно-судейская комиссия РФС дискредитировала себя после того, как члены ЭСК оправдали арбитра скандальной игры чемпионата России между "Ростовом" и "Уралом" (2:2) Романа Галимова.
Генсек РФС: кредит доверия у Мажича есть. Вопрос смены не стоит на повестке дня
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможной отставке Милорада Мажича с поста председателя департамента судейства.
Фото: РФС