– Мостовой – молодец. Он большой футболист, у него большое понимание игры. Он интересен в своих суждениях. Здесь Мостовой раскрылся с самой лучшей стороны. Я вижу, что при определенных обстоятельствах, когда получит соответствующую лицензию, он сможет работать на самом высоком уровне. Вижу, что ему интересно, он погружается в процесс. Мы видим, что с каждым модулем Александр активнее участвует, – цитирует Овчинникова "Р-Спорт".
В мае нынешнего года Александр Мостовой подал документы и начал обучение в тренерской академии Российского футбольного союза по спецпрограмме УЕФА для бывших футболистов. Отметим, что после прохождения курса 55-летний специалист сможет возглавить профессиональную команду и начать свой путь в тренерстве. После окончания карьеры футболиста Мостовой ни разу не работал тренером на профессиональном уровне.
Он часто выступает в прессе с комментариям по актуальным темам спортивной повестки и нередко критикует главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля. Причиной нападок со стороны Мостового на 34-летнего испанца является отсутствие у последнего игрового опыта.
Овчинников: Мостовой интересен в своих суждениях, он раскрылся с самой лучшей стороны
Тренер академии РФС Сергей Овчинников оценил перспективы бывшего полузащитника испанской "Сельты" Александра Мостового добиться успехов на тренерском поприще после прохождения обучения.
Фото: "Матч ТВ"