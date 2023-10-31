– Для "Актобе" будет беда, если Слуцкий станет их тренером. Но для "Тобола" будет хорошо. Будем насиловать "Актобе", когда Слуцкий приедет, – цитирует Канчельскиса Metaratings.
Ранее издание Meta-ratings.kz сообщило, что бывший главный тренер казанского "Рубина", московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возглавить казахстанский "Актобе". 52-летний россиянин входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера казахстанской команды. Помимо Слуцкого, руководство "Актобе" рассматривает вариант с назначением нынешнего рулевого сборной Казахстана Магомеда Адиева на случай ухода нынешнего наставника команды Андрея Карповича.
"Актобе" стал бронзовым призером чемпионата Казахстана и завоевал путевку в квалификацию Лиги конференций УЕФА в следующем сезоне. Слуцкий не работал тренером с ноября 2022 года после его ухода из казанского "Рубина".
Канчельскис: для "Актобе" будет беда, если Слуцкий станет их тренером
Генеральный директор казахстанского "Тобола" Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о том, что экс-главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий может возглавить бронзового призера чемпионата Казахстана "Актобе".
Фото: ФК "Рубин"