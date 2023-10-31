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"Спартак" ожидает 10–12 тысяч зрителей на матче Кубка России против "Краснодара"

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Руководитель пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, какое количество зрителей ожидается на ближайшей кубковой игре "красно-белых" против "Краснодара".
Фото: ФК "Спартак"
– Ожидаем 10–12 тысяч человек, – цитирует Зеленова Metaratings.

Матч заключительного тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России между "Спартаком" и "Краснодаром" запланирован на среду, 1 ноября, в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена". Стартовый свисток Евгения Буланова из Саранска раздастся в 20:45 по мск. Отметим, что для посещения кубковых игр не требуется паспорт болельщика (Fan ID).

Напомним, команда Гильермо Абаскаля обеспечила себе выход в плей-офф Кубка России с 1-го места в группе D, набрав 12 очков. "Краснодар" с 8 очками идет на третьей строчке в таблице квартета.


Спартак Краснодар Кубок России Зеленов Fan ID
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