– Ожидаем 10–12 тысяч человек, – цитирует Зеленова Metaratings.
Матч заключительного тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России между "Спартаком" и "Краснодаром" запланирован на среду, 1 ноября, в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена". Стартовый свисток Евгения Буланова из Саранска раздастся в 20:45 по мск. Отметим, что для посещения кубковых игр не требуется паспорт болельщика (Fan ID).
Напомним, команда Гильермо Абаскаля обеспечила себе выход в плей-офф Кубка России с 1-го места в группе D, набрав 12 очков. "Краснодар" с 8 очками идет на третьей строчке в таблице квартета.
"Спартак" ожидает 10–12 тысяч зрителей на матче Кубка России против "Краснодара"
Руководитель пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, какое количество зрителей ожидается на ближайшей кубковой игре "красно-белых" против "Краснодара".
Фото: ФК "Спартак"