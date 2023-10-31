– Несколько клубов следят за Виллианом. Речь про клубы из Саудовской Аравии, Европы и Бразилии, – приводит слова сотрудника агентства "РБ Спорт".
Защитник Виллиан Роша перешел в ЦСКА осенью 2022 года. В нынешнем сезоне 28-летний бразилец принял участие в 14 матчах за "армейцев" в чемпионате и Кубке России, отметившись голевым пасом. По итогам предыдущей кампании Роша помог "красно-синим" завоевать Кубок страны и серебряные награды Российской Премьер-Лиги. Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2024/25. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро.
Агентство Роши: клубы из Саудовской Аравии, Европы и Бразилии следят за Виллианом
В агентстве Sferico Sports Management, которое представляет интересы бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказали об интересе к их клиенту со стороны ряда иностранных клубов.
Фото: ПФК ЦСКА